طبيب نفسي: حالات مرض نفسي سببها عبارة (جيب معاك).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الخبير النفسي الأجتماعي مزمل أحمد عن تردد حالات على عيادته بسبب عبارة (جيب معاك) التي يستخدمها السودانيون بكثرة فيما بينهم سواء من قبل الأسر أو في محيط العمل .

وقال إن هناك بعض الأفراد ما إن يهم شخص بالخروج سواء كان فرداً من الأسرة أو صديقاً بالعمل، إلا ويطالبونه بسلسلة من الطلبات تحت عبارة (جيب معاك)، وأشار الى أن هذه العبارة هناك أشخاص كثر باتوا يتحسسون منها، كما أنها أصحبت سبباً لمشكلة خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة .

وأضاف أن البعض أصحبت هذه العبارة (ثابتة) عندهم، بمعنى أنهم يرددونها لأي شخص يود الخروج حتى وأن ليست هناك حاجة لما تم طلبه، ومن ناحية أخرى ذكر مزمل أن اغلب الشباب أصبحوا لا يتحملون الصدمات العاطفية والمعروفة محلياً بـ(الشاكوش)، ويلجأون الى الدخول في علاقات مع نساء متزوجات بعد تلك الصدمة .

وكشف أن تفشي ظاهرة العلاقة بالنساء المتزوجات والتي يطلق عليها المجتمع لقب (خالة)، هو بسبب عدم الإرتباط بالشريك المناسب، مما يجعل هناك جفوة بينهما يدخل من خلالها كلا الطرفين في علاقات خارجية .

وتأكيد لحديث الخبير النفسي اجرت صحيفة أخر لحظة استطلاعا شمل مجموعة من المواطنين بموقف (الاستاد) حول عبارة (جيب معاك) فقال أحدهم أن هذه العبارة ترفع ضغطه على حد تعبيره، خاصة وأنه احياناً لا يكون حاملاً معه (قروش) كفاية، لذلك أصبح لايرد على الهاتف اثناء عودته من العمل تفادياً لسماع هذه العبارة .

وقالت موظفة أخرى إنها من أكثر العبارات التي تسمعها خلال اليوم حتى من زملائها في العمل، وقالت ضاحكة: (والله الواحد لو ماشي يشرب موية لازم يلقى زول يقول ليهو جيب لي معاك)، واضافت أن هذا دليل كسل ليس إلا .