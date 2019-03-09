المطربة مكارم بشير تنضم لبرنامج (يلا نغني)!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انضمت مؤخراً الفنانة الشابة مكارم بشير لبرنامج (يلا نغني) الذي سيعرض على شاشة قناة الهلال في رمضان، ويأتي انضمام مكارم حسماً للجدل الدائر حول مُشاركتها في برنامج (أغاني وأغاني) للموسم القادم، وذلك بعد أن دارت تكهنات حول مُشاركتها خلال اليومين الماضيين.

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