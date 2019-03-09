كيف أصبح "البشير" عبء ثقيل على حلفائه؟

تتزايد الادانات والانتقادات الدولية لحكومة الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ بسبب الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الأمنية ضد الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد منذ اشهر؛ وفي المقابل يحجم حلفاؤه في الأقليم عن دعمه ومساعدته بما يضمن بقاءه في السلطة.

وتضع ممارسات أجهزة أمن البشير باستخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرين العزل؛ الدول الغربية والعربية في موقف حرج؛ مابين دعمه ليستمر الاستبداد أو تدير ظهرها والتخلص منه.

مسؤول غربي رفيع المستوى قال: لصحيفة (وول ستريت جورنال): أمس الأول؛ أن دول الخليج ترفض مساعدة نظام البشير؛ لأنهم لم يحصلوا على مقابل سياسي لاستثماراتهم المالية؛ وليس لديهم استعداد لانفاق المزيد من الأموال.

وأضاف "دول الخليج لاتعرف اذا كان نظام البشير بامكانه الصمود أو اذا كان بالإمكان الوثوق به؛ ولذلك حجبت عنه المساعدات في الوقت الذي يحتاجها".

واشار المسؤول الى أن معظم دول المنطقة لم توجه انتقادات علانية الى البشير؛ ولكنها أحجمت عن تقديم أي دعم مالي أوعسكري يغير حسابات الأوضاع الى صالحه.

وعزا ذلك الى لعبة المحاور التي يتبعها البشير في علاقاته مع دول المنطقة؛ أن يكون حليفا الى اطراف متنافسة ومتصارعة ضد بعضها البعض؛ وهو السبب الذي من اجله رفضت دول الخليج إنقاذ إقتصاد السودان والمساعدة في ضمان بقاء نظامه.

وكشف موقع (افريكا انتجلنس) اليوم الجمعة؛ تقريراً سرياً؛ ارسله سفير السودان في واشنطن؛ الفريق محمد عطا المولى؛ الى الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ ينصحه بقمع المظاهرات ضده فوراً.

وذكر التقرير أن عطا؛ الذي شغل مدير جهاز الأمن والمخابرات؛ السوداني السابق؛ حذر البشير من الاسراع في ذلك الامر؛ لقطع الطريق على أي محاولة من ادارة ترامب للتخلص منه خاصة بعد حديث وزير الخارجية الأمريكي عن تغيير في السودان.

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ويرى بعض المحللين والدبلوماسيين الغربيين إن المظاهرات الحالية؛ التي يدعمها قطاع كبير من المجتمع السوداني؛ هي أخطر تهديد لحكم البشير؛كما تشكل هذه الاحتجاجات تحديا استراتيجيا لواشنطن التي تحتوي حكومة الرئيس البشير رغم العزلة الدولية التي فرضتها عليه.

وقال مسؤولون في الخارجية الامريكية بحسب الصحيفة؛ أن فشل ثورات الربيع العربي التي دعمتها الولايات المتحدة؛ جعل استجابة ادارة الرئيس ترامب ضعيفة تجاه القمع الذي تقوم به الحكومة السودانية ضد مواطنيها.

وترهن الولايات المتحدة تقدم العلاقات الثنائية مع الحكومة السودانية بتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان واحترام حرية التعبير والصحافة والدين أو المعتقد والتجمع السلمي والتجمع.

نفس المازق يواجه الاتحاد الأوروبي؛ في حين يدين العنف ويطالب بإصلاحات شاملة في السودان؛ لا يكثف جهوده بالضغط على الرئيس البشير.

وقال معارض سوداني بارز؛ ان دوائر اقليمية باتت تتعامل مع الاوضاع في السودان انطلاقا من حكم البشير وصل الى نهاياته.

وقالت مصادراعلامية سودانية لصيقة بصناع القرار في واشنطن؛ أن نواب الحزب الديمقراطي؛ تواصلوا مع نواب الحزب الجمهوري بشان الاوضاع في السودان.

وتوقعت المصادر الاعلامية؛ أن يتفق نواب في الحزبين على صياغة مشروع يدين ممارسات الحكومة السودانية ضد الاحتجاجات؛ يمهد لصدور قرار قوي من الادارة الامريكية مساند وداعم للحراك الثوري في السودان.