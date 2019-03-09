زعيم كوريا الشمالية يؤكد على أهمية التنمية الاقتصادية لبلاده

ذكرت وسائل إعلام رسمية فى كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن الزعيم كيم جونج-أون أكد على أهمية التنمية الاقتصادية باعتبارها "مهمة عاجلة" لبلاده، وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن كيم دعوته المسئولين فى الحزب الحاكم إلى تحفيز الجهود الرامية إلى تقدم مستوى التعليم الإيديولوجى للمواطنين لضمان "إحراز تقدم كبير فى البناء الاقتصادى الاشتراكى" .

وأوضحت أن كيم شدد، فى خطاب ألقاه أمام مؤتمر وطنى لمسؤولى الدعاية عُقِدَ فى بيونج يانج، على ضرورة تركيز كل الجهود على بناء الاقتصاد الاشتراكى.

وأضافت أن تصريحات كيم في هذا الشأن مثلت الرسالة الأولى له بعد أن عاد إلى بلاده خالى الوفاض بسبب انهيار قمة الأسبوع الماضى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هانوى.