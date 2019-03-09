ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن كيم دعوته المسئولين فى الحزب الحاكم إلى تحفيز الجهود الرامية إلى تقدم مستوى التعليم الإيديولوجى للمواطنين لضمان "إحراز تقدم كبير فى البناء الاقتصادى الاشتراكى" .
وأوضحت أن كيم شدد، فى خطاب ألقاه أمام مؤتمر وطنى لمسؤولى الدعاية عُقِدَ فى بيونج يانج، على ضرورة تركيز كل الجهود على بناء الاقتصاد الاشتراكى.
وأضافت أن تصريحات كيم في هذا الشأن مثلت الرسالة الأولى له بعد أن عاد إلى بلاده خالى الوفاض بسبب انهيار قمة الأسبوع الماضى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هانوى.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يؤكد على أهمية التنمية الاقتصادية لبلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.