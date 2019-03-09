ليفربول ضد بيرنلي.. محمد صلاح الأكثر مشاركة مع الريدز هذا الموسم

احتل محمد صلاح، نجم منتخب مصر، المركز الأول فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى. وشارك محمد صلاح فى 38 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى، بواقع 29 مباراة فى الدورى الإنجليزى، و7 مباريات فى دورى أبطال أوروبا، ومباراة فى بطولة كأس الاتحاد، ومثلها فى كأس الرابطة. وتفوق محمد صلاح على روبيرتو فيرمينو الذى شارك فى 37 مباراة مع ليفربول، فيما جاء الحارس البرازيلى أليسون بالمركز الثالث بعدما خاض 36 مباراة. ويلتقى ليفربول مع بيرنلي غداً الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

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