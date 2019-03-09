كبر يُدشن حصاد القمح بمشروع حلفا الثلاثاء

يدشن نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، "بغيط البصاولة" بمشروع حلفا الجديدة الزراعي يوم الثلاثاء المقبل، عمليات حصاد محصول القمح بالمشروع للعروة الشتوية، في مساحة تقدر ب90 ألف فدان، وذلك بعد اكتمال كافة الترتيبات. واطلع والي ولاية كسلا، الفريق الركن محمد منتي عنجر، لدى لقائه وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف، عبدالله محمد درف، والمدير العام لهيئة حلفا الجديدة الزراعية، محمد عبده محمد، على ترتيبات واستعدادات الوزارة والهيئة للحصاد في المساحة المزروعة التي لم يسبق زراعتها منذ 30 عاماً.وأكد الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء، سعي الوزارة للتوسع في زراعة المحصول للدورة الزراعية القادمة، للوصول إلى مساحة 120 ألف فدان .

من جانبه أوضح المدير العام لهيئة حلفا الجديدة، أن المحصول لهذا العام مبشر بإنتاجية عالية نسبة للتأسيس الجيد للمحصول في كل العمليات الزراعية، مؤكداً استعداد كافة الجهات المشاركة في عمليات الحصاد وتكوين اللجان العليا والفرعية، للخروج بموسم جيد وإنتاجية مبشرة.

