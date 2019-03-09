الأمن السوداني يفرج عن نساء معتقلات

بدأت السلطات السودانية؛ في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في اطلاق سراح النساء المعتقلات.
وكان الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ وجه امس مدير جهاز الامن والمخابرات؛ بالإفراج فورا عن جميع المعتقلات.
وبحسب متابعات (السودان٣٦٥) تم اطلاق سراح العشرات من المعتقلات؛ من بينهن قياديات بارزات في الاحزاب السياسية والمنظمات النسوية.
واعتقلت السلطات الامنية اعداد كبيرة من النساء خلال الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ ديسمبر الماضي.
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