تراجع كبير في صادر الماشية والسبب بنك السودان المركزي

الخليج 365 :

شهدت أسواق الماشية في ولاية القضارف وعمليات الصادر تراجعًا كبيرًا في العائدات النقدية جراء قرار البنك المركزي أخيرًا بفتح الباب أمام المصدرين بصيغة الدفع”الآجل” للعائدات.

وفي ذات الأثناء التي حذر فيها عدد من المصدرين تحدثوا لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” من استمرار دخول الشركات الوهمية للتلاعب بحصائل الصادر مثلما حدث في أموال الدوار.

وكشف كبير مصدري الماشية بالقضارف على عوض الباري ترب لـ”الانتباهة” أن صادرات شهر يناير حققت عائدًا بلغ حوالي”23″ مليون دولار بعد أن تم تصدير”240″ ألف رأس.