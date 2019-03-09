شركة أمريكية تدخل مجال الدفع الإلكتروني في السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت شركة “فيري فون” الأمريكية العامله فى مجال أنظمة الدفع الإلكتروني عن دخولها للعمل في السودان، باعتبارها أولى الشركات الأمريكية فى المجال بعد رفع الحظر الأمريكي عن البلاد .
وتوقعت الشركة دخول الشركات الأمريكية العامله فى المجالات المختلفه حال رُفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
وقال ممثل الشركة فى تصريحات محدودة عقب إنهاء زيارة للبلاد خلال الأيام الماضية إن السودان يمتلك مقومات وكوادر ممتازه من الممكن أن تُشكل دفعة في المجال، خاصة أن هناك فرص أعمال كبيرة في السودان، ولو أنها تخضع لحسابات الربح والخسارة على حد قوله.
من جانبه اعتبر مدير شركة ماكس نت الوكيل الحصري لشركة فيرى فون الأمريكية بالسودان أيمن الطيب أن دخول الشركه الأمريكية يسهم فى تشجيع الشركات الأمريكية الأخرى للدخول في البلاد مشيرا إلى أنها الأولى عالمياً.
وأوضح أن الوفد من الشركة الأمريكية جاء إلى البلاد لتقديم الدعم الفني لافتاً إلى أن الشركة ستسهم في معالجة مشكلة الماكينات الخاصة بالدفع الإلكتروني لجهة أن التكنلوجيا الامريكيه معروفه بجودتها عالمياً
وكشف عن التعاون مع شركة ألمانية لإدخال الأرشفة الإلكترونيه بالبلاد بجانب السيرك في المصارف السودانية عبر نظام مخصص لإدارة الملفات.
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