استقالات بالجملة في البيت الأبيض.. وترامب يعلق

الخليج 365:

أعلنت وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، الجمعة، إنها أبلغت الرئيس دونالد ترامب عزمها الاستقالة من منصبها

وجاء قرار الوزيرة على خلفية إعلان جامعة تكساس، أن “ويلسون” هي المرشحة النهائية الوحيدة لتصبح رئيس حرمها، في مدينة “إل باسو”.

وكانت ويلسون، إحدى أوائل المسؤولين المنضمين إلى إدارة الرئيس ترامب، في وزارة الدفاع “بنتاغون”.

وأكدت ويلسون، في تغريدة، أنها قدمت خطاب استقالتها للرئيس، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وفي بيان قصير، أصدرته ويلسون الجمعة، قالت: “من دواعي الشرف والسرور أني عملت إلى جانب الطيارين الأمريكيين خلال السنتين السابقتين”.

وأضافت: “أنا فخورة بالتقدم الذي أحرزناه في الدفاع عن أمتنا”.

وتعتزم ويلسون ترك منصبها في 31 مايو/ أيار المقبل.

وتقود ويلسون منذ نحو عامين سلاح الجو الأمريكي، الذي يمثل العماد الرئيسي لحملات واشنطن في سوريا وأفغانستان

وعلى صعيد ذات صلة، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، استقالة مدير إعلامه بيل شاين، بعد أقل من عام له في المنصب.

وينتقل شاين، الذي كان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شبكة “فوكس نيوز”، للعمل كمستشار كبير في حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات المقرر عقدها العام المقبل، حسب قناة “الحرة” الأمريكية.

وقال ترامب، في بيان، إن “شاين، قام بعمل ممتاز خلال خدمته لي وللإدارة”.

وأضاف “سنشتاق إليه في البيت الأبيض، لكنني أتطلع للعمل معه خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020”.

عربي21