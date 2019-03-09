إلهان عمر تسخر من شعار”الأمل والتغيير” الذي طرحه باراك أوباما

الخليج 365:

انتقدت النائبة المسلمة في الكونغرس، إلهان عمر، التي اثارت الجدل مع تعليقات تشكك في دوافع جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة، الرئيس السابق باراك أوباما، قائلة في مقابلة إن رسالة الرئيس السابق الرابع والأربعين، بشأن “الأمل والتغيير” كانت سراباً كما هاجمت سياسته باستخدام الطائرات بدون طيار وإجراءات إدارته في مراكز الحدود.

وقد استهدفت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينسوتا الشعار الشهير للرئيس السابق كما استهدفت الحزب الديمقراطي بسبب إدامته للوضع الراهن.

وأشارت عمر إلى “حبس الأطفال” عند الحدود الأمريكية -المكسيكية وتحليق الطائرات بدون طيار حول العالم تحت أنظار إدارة أوباما، واتهمته بالعمل في نفس الإطار الذي خرقه بشكل جذري خليفته دونالد ترامب.

ولاحظت عمر بأنه لا يمكن الاستياء فقط من ترامب، صاحب السياسات السيئة، لأن العديد من الأشخاص الذين حضروا قبله كانت لديهم سياسات سيئة للغاية، ولكنهم كانوا أقل صدامية من الرئيس الحالي.

وقالت إنه يجب أن لا يفلت أي شخص من العقاب لأنه “مصقول”، وأضافت” نريد أن ندرك السياسات الفعلية التي تقف وراء الوجة الجميل والابتسامة”.

والتفت النقاد إلى هذه التصريحات غير المالوفة، التي جاءت بعد وقت قصير للغاية من جدل بشأن تعليقات حول إسرائيل، فهي المرة الأولى التي يهاجم بها أوباما من نائب ديمقراطي بهذه الطريقة، الأمر الذي سيؤدي إلى إحراج قادة الحزب

القدس العربي