تشكيل حركة مسلحة جديدة للإطاحة بالرئيس سلفاكير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن العميد ديسكون قلواك جوك، المتحدث العسكري السابق باسم نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي، تشكيل حركة مسلحة جديدة تحمل اسم (جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة)، وتهدف إلى الإطاحة بنظام جوبا الحاكم.

جاء ذلك في بيان تأسيسي للجبهة وصل الأناضول نسخة منه الجمعة، نصب فيه جوك نفسه رئيسا وقائدا عاما للجبهة.

وقال جوك في بداية البيان: “أعلن اليوم تشكيل جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة، التي تهدف لشن حرب شاملة ضد نظام جوبا بقيادة سلفاكير، وحزبه الذي لم يقدم أي شئ للمواطنين سوى الموت والتشرد والدمار “.

ويعد إعلان جوك أول ظهور رسمي لتنظيم مسلح متمرد على سلطات البلاد منذ توقيع اتفاق سلام بين الحكومة وقوى المعارضة المسلحة في سبتمبر / أيلول الماضي.

وأوضح جوك أن جبهته تؤمن بتداول رئاسة البلاد بشكل دوري بين الأقاليم الثلاثة (أعالي النيل، بحر الغزال و الاستوائية)، وبناء دولة تكون فيها السلطة بيد الشعب، من خلال نموذج يساوي بين المجموعات الإثنية المكونة للبلاد في التمثيل السياسي.

وفي هذا الصدد، قال: “نجري مشاورات حاليا مع بقية الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة في جوبا لتكوين 3 جبهات للتحرير في تلك الأقاليم، وذلك لإنقاذ البلاد من الانهيار الوشيك وتشكيل حكومة فيدرالية انتقالية بعد الإطاحة بنظام سلفاكير”.

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، أعلن جوك الذي كان متحالفا مع الحكومة، استقالته احتجاجا على عدم استيعاب بعض القوات المسلحة المعارضة في الجيش الحكومي.

ودعا جوك في خطاب استقالته إلى تكوين تنظيم جديد (مسلح) لمنازلة نظام الرئيس سلفاكير، وتحقيق النظام الفيدرالي بالبلاد.