الجيش السوري يعثور على أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريف دمشق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثر على كميات من الأسلحة والذخائر في أطراف بلدة يلدا بريف دمشق بينها صواريخ أمريكية ومن صنع إسرائيلي، في إطار عمليات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمان والاستقرار إلى المناطق التي تم دحر الإرهابيين منها.

وأعلن قائد ميداني أنه “خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في ريف دمشق وبالتعاون مع الجهات المختصة تم العثور في أطراف بلدة يلدا على صواريخ أمريكية ومن صنع إسرائيلي وكميات كبيرة من الذخيرة والقذائف والأسلحة المتنوعة المتوسطة والخفيفة كانت مخبأة ضمن أحد المنازل الذي حولته التنظيمات الإرهابية إلى مستودع قبيل اندحارها”، كما نقلت وكالة “سانا”.

وأشار قائد ميداني آخر إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة “صاروخ مضاد طيران وصاروخ “أر بي أر” يوغسلافي الصنع ومجموعة متنوعة من الذخائر من بينها قاذف لهب وصواريخ “لاو” إسرائيلية الصنع وعدد من رمانات الـ /آر بي جي/ ومدافع الهاون بعيارات مختلفة إضافة إلى قنابل يدوية دفاعية وهجومية مختلفة المنشأ منها ذات منشأ إسرائيلي وأمريكي كما تم العثور على عدد من صواريخ “التاو” أمريكية الصنع”.

وكانت الجهات المختصة عثرت في الـ 18 من الشهر الفائت بريف دمشق على كميات كبيرة من ذخائر الرشاشات المتوسطة والبنادق الحربية وقذائف الدبابات ومدفعية الفوزليكا والمئات من صواريخ “غراد” وعدد كبير من الصواريخ المضادة للدروع أمريكية الصنع وصواريخ عيار 128مم تستخدم في تسليح الجيش الإسرائيلي.