والي غرب كردفان: جئت خادماً لمواطني الولاية

دعا والي غرب كردفان الفريق أمن دخري الزمان عمر محمد مواطني الولاية للرجوع إلى الله وإعلاء قيم الدين والفضيلة، وأكد بأنه جاء خادماً لمواطني الولاية ومنفذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تحقيق الأمن والاهتمام بمعاش الناس. وقال دخري الزمان خلال مخاطبته المصلين بمسجد الفولة العتيق عقب صلاة الجمعة حسب صحيفة السوداني، إن الأمن مسؤولية الجميع وبه تتحقق التنمية وتزدهر حياة الأمة وتتقدم في كل المجالات. وأوضح أن معاش الناس من المحاور التي تحتاج لتضافر جهود الجميع واستنفار طاقات المجتمع لمحاربة الغلاء والجشع، وقال إنه استمع لشكاوى ومقترحات المواطنين بالفولة ووجه معتمد المحلية بمراقبة السوق بدقة وبمعاونة كافة الجهات ذات الصلة والأجهزة الأمنية. ودعا الوالي جميع المواطنين ولجان الأحياء إلى الوقوف مع المصلحة العامة وعدم مجاملة الذين يتلاعبون بمعاشهم وأمنهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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