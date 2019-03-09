عصابة أجنبية تختطف عاملين بكسلا وتطالب بفدية مالية

تحقق السلطات في حادثة اختطاف عاملين بإحدى الكمائن من قبل عصابة أجنبية مسلحة بعد تقييدهما بالحبال والمطالبة بفدية مالية.

وقال مصدر إن العصابة داهمت الضحيتين أثناء عملهما في صناعة الطوب بكمينة على ضفاف نهر ستيت بولاية كسلا، وأضاف المصدر حسب صحيفة السوداني، أن أحد أفرادها يحمل كلاشنكوف أشهره في وجههما ومن ثم شرعت البقية في تقييدهما بالحبال، وهربوا بهما إلى جهة غير معلومة، قبل أن تطلق سراح أحدهما لإخطار ذوي زميله وتبليغهم بمطالبتهم بفدية مالية قدرها 60 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وأشار المصدر إلى أن العامل أخطر السلطات وبدورها أجرت تمشيطاً في المنطقة دون العثور على العصابة، حيث دونت الشرطة بلاغاً بالاختطاف وحققت حول الملابسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)