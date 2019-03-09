مصدرو الماشية بالقضارف : عائد الدولة من صادر الماشية (صفر)

شهدت أسواق الماشية في ولاية القضارف وعمليات الصادر تراجعاً كبيراً في العائدات النقدية جراء قرار البنك المركزي أخيراً بفتح الباب أمام المصدرين بصيغة الدفع (الآجل) للعائدات، في ذات الأثناء التي حذر فيها عدد من المصدرين من استمرار دخول الشركات الوهمية للتلاعب بحصائل الصادر مثلما حدث في أموال الدواء.
وكشف كبير مصدري الماشية بالقضارف علي عوض الباري ترب، أن صادرات شهر يناير حققت عايداً بلغ حوالي (23) مليون دولار بعد أن تم تصدير (240) ألف رأس.
مبيناً أن عائد الدولة منها (صفر) عقب قرار البنك المركزي الخاطئ بفتح الصادر بالدفع الآجل الذي يتم دون مستندات ضمان، وأضاف ترب أن التصدير عبر الدفع الآجل يضر بالاقتصاد ولا يمكن الدولة من الحصول على عائدات الصادر المرجوة، ولفت إلى أن المصدرين كانوا يقومون بالصادر عبر دفع العائدات قبل قرار البنك المركزي بالدفع المقدم للدولة وفقاً لصحيفة الانتباهة، وأكد أن جميع المصدرين اتجهوا للدفع الآجل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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