ارتفاع معدلات الإصابة بدخول أجسام غريبة للرئة والحنجرة

كشفت إدارة مستشفى الأذن والأنف والحنجرة عن ارتفاع حالات الإصابة بدخول أجسام غريبة في الرئة والمريئ والحنجرة إلى جانب التهاب الأذن الصديدي وأكدت انخفاض حالات التسمم بالصبغة وأعلنت أن التردد اليومي في العيادات يتراوح ما بين (1000 – 600) حالة يومياً وفي العيادات المحولة 200 حالة من جميع الولايات.

Advertisements

وكشف مدير المستشفى د. محمد صديق عن استقبال عدد مقدر من المرضى من الدول المجاورة، وأكد أن المستشفى شهد توسعة كبيرة خلال الفترة الماضية واستجلاب أجهزة ومعدات حديثة، فضلاً عن وجود 6 غرف عمليات ومجمع للمناظير إلى جانب وجود 8 غرف عمليات للبنج الكامل، لافتاً إلى أن سعة المستشفى للعمليات في اليوم 50 عملية من الصغيرة إلى العمليات الكبيرة المعقدة كزراعة القوقعة وعمليات الجمجمة والرقبة المتقدمة، وبحسب صحيفة الانتباهة قال لدينا 5 وحدات في كل وحدة يوجد 3 جراحين ما بين استشاري واختصاصي، كاشفاً عن استقرار وعودة عدد من الاستشاريين في المجال من الخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)