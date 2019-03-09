الاتحادي الأصل: لن نتخلى عن مخرجات الحوار وإن تركها الوطني

التاريخ: 09-مارس-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، إن مخرجات الحوار الوطني تعتبر السبيل الوحيد لحل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية، وأعلن تمسكه بتوصيات الحوار وعدم التخلي عنها “وإن تخلى عنها حزب المؤتمر الوطني”. وقال القيادي بالحزب عضو البرلمان محمد معتصم حاكم في تصريح صحفي حسب صحيفة الصيحة، إن المرحلة المقبلة لا تتطلب تشكيلاً حكومياً على أسس المحاصصة الحزبية، وشدد على ضرورة أن يكون التشكيل وفقاً للكفاءات الشخصية، وأضاف: “الاتحادي الأصل متمسك بالحوار لأنه الوسيلة الوحيدة لمعالجة أزمات البلاد”، وجدد تأكيد أنهم لن يتخلوا عنه وإن تركه المؤتمر الوطني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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