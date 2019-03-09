الدعم السريع تنفي وجود أي حساب لحميدتي بوسائل التواصل الاجتماعي

التاريخ: 09-مارس-2019
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نفت قوات الدعم السريع ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وقيل إنه تسجيل صوتي منسوب لقائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وأكدت أن حميدتي ليس لديه أي حساب شخصي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها (فيسبوك وواتساب وتويتر).
وأكدت قوات الدعم السريع في بيان حسب صحيفة الصيحة أمس، أن الإعلام الإلكتروني بقوات الدعم السريع سيتخذ ما يلزم من إجراءات عبر الدائرة القانونية المختصة بقوات الدعم السريع تجاه من روجوا لتلك الشائعات، ونبهت مستخدمي مواقع التواصل المختلفة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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