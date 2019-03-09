البشير: إختيار إيلا تفاعل معه كل أهل السودان

التاريخ: 09-مارس-2019
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أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن البلاد تقبل على مرحلة جديدة خالية من المحاباة والمحاصصة، لذا جاء إختيار الولاة من السعكريين لكونهم محل إجماع الشعب السوداني وهم أبناؤه الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة فداءاً للوطن وللشعب الكريم، وتعهد بإستمرار المسيرة وأختيار القوي الأمين والمناسب والمقتدر لأي منصب يتم التعيين فيه .
هذا وعدد البشير ميزات وقدرات رئيس الوزراء “محمد طاهر إيلا” الإبداعية في تنفيذ كل التكاليف، مبشراً وبحسب صحيفة آخر لحظة، بتجاوز التحديات الراهنة، وزاد “أختيار إيلا تفاعل معه كل أهل السودان، وبهذا الأمل سنتجاوز كل المشاكل ونخرج من كل العقبات” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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