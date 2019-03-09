التاريخ: 09-مارس-2019
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أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة لواء شرطة هاشم علي عبدالرحيم أن قوات الشرطة لا علاقة لها بفيديو الذي إنتشر مؤخراً في وسائط التواصل الإجتماعي والموجه لمواطني بري الدرايسة .
مؤكداً أنه لا مصلحة للشرطة في بث مثل هذه المقاطع التي تتعارض مع إرثها وأخلاقها المهنية وتهدم العلاقة بينها وبين المواطنين .
وقال اللواء د. هاشم في تصريحات صحفية مساء أمس الجمعة وبحسب صحيفة أخبار اليوم، أن الشرطة تؤكد إحترامها وتقديرها للمواطنين الذين يمثلون الركيزة الأساسية في تقاسم مسئولية الأمن مع الشرطة، وأعلن أن الشرطة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجهة التي قامت بهذا العمل .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق الرسمي: لا علاقة للشرطة بفيديو (الدرايسة) وسنتخذ الإجراءات القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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