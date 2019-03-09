التاريخ: 09-مارس-2019 فى : رياضة 98 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصدى * المريخ يرفع سومانا في السيستم ويكمل مطابقة السماني بنجاح * ود الشيخ: أكملنا اتفاقنا مع الجيش والهلال لم يدخل طرفاً لضم سومانا * رئيس الأمل : تسلمنا خطابات رسمية من المريخ والهلال للتعاقد مع سليم Advertisements صحيفة الأسياد * هلال العراب يقترب من أفضل صانع ألعاب * مدافع مانشستر الانجليزي الفيتوري يقتحم خيارات الأسياد * الكتيبة الهلالية تؤدي مناورة إسقاط الأشانتي بأعلى روح معنوية * اوكرا ويعقوبو يقتحمان التدريب.. أوكنور لقاء الهلال حياة أو موت .. وصحافة غانا تستنفر الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت 9/مارس/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.