أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019م

التاريخ: 09-مارس-2019 فى : أخبار 216 مشاهدة تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني البشير يوجه بإطلاق سراح النساء المعتقلات ومراجعة عقد الشركى الفلبينية

ترقيات وإحالات للتقاعد في صفوف الجيش

الشرطة: إجراءات قانونية في مواجهة مدبري “فيديو بري” صحفية المجهر الرئيس يوجه بإطلاق سراح كافة النساء المعتقلات

المحكمة تحجز ملف المتهمة بقتل زوجة “مهدي الشريف” وشقيقتها للقرار صحيفة آخر لحظة البشير يحدد مواصفات وزراء الحكومة المرتقبة

بأمر الرئيس .. ‘طلاق سراح المعتقلات بسبب الاحتجاجات

مقطع فيديو يثير سخط لمواطنين والشرطة تحقق

الحكومة: (179) سودانياً سجناء بالخارج Advertisements صحيفة الإنتباهة البشير يأمر بالإفراج عن كافة المعتقلات

رئيس المؤتمر السوداني لـ(الإنبتباهة): لم أعذب في السجن

شركات (وهمية) تتلاعب بحصائل الصادر

إنخفاض حالات التسمم بـ(الصبغة) صحيفة الصيحة البشير يوجه بإطلاق سرراح المعتقلات ومراجعة عقد الشركة الفلبينية

إحالات وترقيات بالقوات المسلحة

الشرطة تنفي أي علاقة لها بفيديو (الدرايسة)

وفد أمريكي يزور الخرطوم خلال أيام

محطة شمال بحري فجوة في الإمداد بـ(30) ألف متر مكعب صحيفة الوطن إحالات للتقاعد وترقيات في الجيش بقرارات رئاسية

“أنتسار السنة” تطالب بمحاربة الفساد والاحتكار في التجارة

شركة أمريكية تدخل مجال أنظمة الدفع الالكتروني بالسودان صحيفة أخبار اليوم البشير يوجه باطلاق سراح النساء المعتقلات واعادة النظر في عقد الشركة الفلبينية

الناطق الرسمي: لا علاقة للشرطة بفيديو الدرايسة وسنتخذ الاجراءات القانونية صحيفة الدار يواصلون التحدي: الدولار بالشيك وصل 90 جنيه

تطورات حول مقتل زوجين بحي الدناقلة ببحري

تجار عقارات ومحامون يتلاعبون بقرارات الدولة انخفاض نسبي في اسعار العربات بسبب الدولار الجمركي

قصة شيطان العين والاب الذي سحر طفله حتى توفى في الحال

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس والفيزياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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