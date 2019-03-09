والي شمال دارفور يمتدح دور الإدارات الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي

عبّر والي ولاية شمال دارفور، الفريق ركن النعيم مرسال، عن تقديره للأدوار التي تضطلع بها الإدارات الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي والحفاظ على مكونات مجتمع الولاية، وتعهد بالعمل لمعالجة المشاكل والقضايا التي تواجه محلية الطينة.

والتقى مرسال يوم الجمعة بمقر حكومة الولاية بالفاشر، بوفد من الإدارات الأهلية وأعيان محلية الطينة الحدودية برئاسة العمدة آدم عبدالله كدوك، وتلقى منهم التهاني بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه والياً لشمال دارفور.