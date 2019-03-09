والي شمال دارفور يمتدح دور الإدارات الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي

عبّر والي ولاية شمال دارفور، الفريق ركن النعيم مرسال، عن تقديره للأدوار التي تضطلع بها الإدارات الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي والحفاظ على مكونات مجتمع الولاية، وتعهد بالعمل لمعالجة المشاكل والقضايا التي تواجه محلية الطينة.
والتقى مرسال يوم الجمعة بمقر حكومة الولاية بالفاشر، بوفد من الإدارات الأهلية وأعيان محلية الطينة الحدودية برئاسة العمدة آدم عبدالله كدوك، وتلقى منهم التهاني بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه والياً لشمال دارفور.
وأعلن وفد قيادات وأعيان محلية الطينة، تأييدهم ومباركتهم لقرارات رئيس الجمهورية الرامية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالبلاد، واستعرض رئيس الوفد مجمل الأوضاع بمحلية الطينة وسير العمل في مشروعات الخدمات والتنمية التي انتظمت المحلية، وأكد العمدة كدوك للوالي، استقرار الأحوال الأمنية بمحلية الطينة وانحسار كافة الجرائم، مؤكداً عودة أفواج متتالية من اللاجئين الذين شردتهم الحرب إلى دول الجوار.
وقدم وفد محلية الطينة الدعوة لوالي الولاية لزيارة المحلية، والوقوف على أوضاعها العامة والتعرّف على احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، ومعالجة الآثار التي خلفتها الحرب.
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