جنوب أفريقيا تتخذ قرارا عاجلا ومهما بشأن إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، إن حكومته تضع خططا لتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بسفارتها لدى إسرائيل.

وتأتي الخطوة الجنوب أفريقية تلبية للقرار الذي اتفق عليه رامافوزا بالمؤتمر الوطني لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في البلاد، قبل أكثر من عام. وذلك بحسب وكالة سما”.

وأضاف سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا أمام البرلمان بأن حكومته تقف مع الشعب الفلسطيني في نضاله، من أجل تقرير المصير، وتعترف “بحق إسرائيل في السيادة”، وفق قوله.

ولفت إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تعمل على تنفيذ قرار خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بسفارة جنوب إفريقيا لدى تل أبيب.

وأوضح رئيس جنوب إفريقيا أن القرار مبني بالتحديد على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، لذا نمارس ضغطا على إسرائيل، لكننا نقول في الوقت نفسه إننا مستعدون للقيام بدور وضمان تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

سبوتنيك