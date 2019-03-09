الجيش السوري يدمر مجموعة “داعشية” حاولت مهاجمة مواقعه في سهل الغاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سحق الجيش السوري مساء اليوم الجمعة مجموعة تابعة لفصيل “أنصار التوحيد” الموالي لتنظيم “داعش” في سهل الغاب، خلال محاولتها التسلل باتجاه مواقعه، وقتل جميع أفرادها.

ونقل مراسل “سبوتنيك” عن مصدر عسكري سوري قوله: إن قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف محاولة تسلل لمسلحي أنصار التوحيد على محور السرمانية — فورو باتجاه مواقع الجيش السوري في تلة شير صحاب أو مايعرف بـ “تلة الشهداء”، حيث استهدفت قوات الجيش بعدة وسائط نارية المجموعة المتسللة باتجاه مواقعه على محور السرمانية لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش والمسلحين أسفرت عن مقتل كامل المجموعة المسلحة المكونة من 18 إرهابيا حاولوا التسلل إلى المنطقة على غرار ما فعله التنظيم قبل أيام في منطقة المصاصنة وأسفر عن ارتقاء نحو 20 جنديا سوريا وإصابة 12 آخرين.

وأضاف: تزامنا مع ذلك وجهت مدفعية الجيش السوري سلسلة من الرمايات باتجاه خطوط إمداد المسلحين وتحديدا على محور بلدة بداما بجسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

وجددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب اليوم اعتداءاتها على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي في خرق متكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد، واعتدت بـ 9 قذائف صاروخية على مدينة محردة ومحيطها سقطت اثنتان منها على الأحياء السكنية في المدينة وسقطت بقية القذائف الأخرى في منطقة أبو عبيدة في محيط المدينة، ما تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتواصل التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه وعلى القرى الآمنة والأحياء السكنية المحيطة بالمنطقة المصنفة على أنها “منزوعة السلاح”.

وينتشر في ريف حماة الشمالي عشرات التنظيمات التابعة الإرهابية المسلحة، بينهم مقاتلون تابعون لتنظيم (أنصار التوحيد)، وهو الاسم الأحدث لتنظيم (جند الأقصى) الداعشي الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي بقيادة الإرهابي الشهير (أبو عبد العزيز القطري) قبل مقتله في عام 2014.