مبادرة كتلة أحزاب الأمة بالبرلمان لرئيس الوزراء تتعلّق بمحاربة الفساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلّمت كتلة أحزاب الأمة بالبرلمان، مُبادرة لرئيس الوزراء محمد طاهر إيلا تتعلّق بمُحاربة الفساد ومُعالجة الأوضاع الاقتصادية وخلق تنمية مُتوازنة في الريف وتحويل موارد الدولة للإنتاج، وإصلاح الخدمة المدنية وإبعاد الوظيفة عن التسييس.

وقال رئيس حزب الأمة الوطني، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبد الله مسار في تصريح حسب صحيفة الصيحة، إنّهم اجتمعوا مع رئيس الوزراء أمس وسلّموه مُبادرة تتعلّق برؤيتهم حول التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتعاون القوى السِّياسيَّة مع الحكومة لحلها، وأضاف أنّ إيلا اطّلع على المُبادرة وطَالَبَ بمهلة لدراستها ومن ثُمّ الاجتماع بهم لمُناقشتها، وأوضح أنّهم اقترحوا آليات لمُعالجة الأوضاع، وتابع مسار بأن إيلا أكد لهم أن بابه مفتوحٌ لكل صاحب رؤية تصب في مصلحة معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافُر جُهُود جميع أبناء السودان، وأنّ القُوى السِّياسيَّة يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في المرحلة الحالية.