البشير يوجه بإطلاق سراح جميع المعتقلات خلال الاحتجاجات الأخيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس عمر البشير إطلاق سراح جميع المعتقلات الذين تم إلقاء القبض عليهن خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وبلغ عدد المعتقلات (٤١) معتقلة بحسب تعميم صادر من جهاز الأمن والمخابرات، والذي قال إنه ليس بينهن المحكومات بقانون الطوارئ

وقال البشير خلال مخاطبته القيادات الأهلية والسياسية بشرق السودان في بيت الضيافة مساء اليوم (الجمعة) إنه استجاب لطلب الأخوات من شرق السودان بإطلاق سراح المعتقلات، ووجه مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبدالله قوش بإنفاذ الأمر.

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وكانت قيادات معارضة طلبت من السلطات الحكومية إطلاق سراح المعتقلات ومعاملتهن معاملة كريمة.

وجاء قرار الرئيس متزامنًا مع يوم المرأة العالمي الثامن من مارس حيث ينشط الحقوقيين في إبراز دور المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت في أوقات سابقة عدد من النساء والسيدات خلال مشاركتهن في الاحتجاجات التي انطلقت منذ نحو ثلاثة أشهر.