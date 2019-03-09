عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 9 مارس 2019 م

الخليج 365:

الصدى

المريخ يرفع عقد سومانا في السيستم ويكمل مطابقة السماني بنجاح

ود الشيخ : اكملنا اتفاقنا مع الجيش والهلال لم يدخل طرفا لضم سومانا

رئيس الأمل : تسلمنا خطابات رسمية من المريخ والهلال للتعاقد مع سليم

الهلال ينفي نيته في التفاوض مع سومانا

الهلال يختتم تحضيراته على ملعب بابا بارا عصر اليوم

اجتماع مهم لمجلس المريخ اليوم والتأمين على عودة ضفر وضم الصيني

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صحيفة المشاهد

الهلال يكمل الجاهزية لدك الحصون الغانية

الازرق يراجع الخطط التكتيكية بمران ساخن وتألق لافت للاعبين

الكوكي يراجع الاخطاء.. يشدد على الانضباط الدفاعي.. ويصل للتشكيلة

الغاني اوكرا يسجل زيارة لبعثة الهلال ويلتقي زملاء الأمس

اجواء رائعة في كوماسي وروح معنوية عالية لابطال الهلال

ادارة بعثة الهلال تشيد بانضباط اللاعبين وتتوقع هطول الامطار

الهلال يتحسس ملعب ’’بابا يارو’’ اليوم ويتحسب لمفاجآت الاشانتي

الكاردينال يكمل الاتفاق مع ثنائي الهلال الشاب مؤمن وموفق

(3) لاعبين من الأشانتي في قائمة منتخب غانا لمواجهة كينيا

الكاف يختار عمر حامد حكما في نهائيات الناشئين بتنزانيا

الأهلي شندي يفسخ عقد مهاجمه الايفواري جونيور

المنتخب الاولمبي يتدرب على فترتين بالقاهرة ويواجه الجنوب سوداني بالاحد

مايرنو: ما حدث لرئيس اتحاد سنار السابق مؤامرة من خبثاء الوسط الرياضي.. !!

الحكم محمد نيالا يشارك بكورس تقنية (VAR) في جنوب افريقيا

’’هلالاب بأدب’’ يبر اباه الروحي بزيارة للاراضي المقدسة لاداء العمرة

تحويل دائرة الرياضة الى قطاع وتعيين ’’عماد سيد’’ على رأسه

الزعيم

المريخ يحسم صفقة الصيني نهائيا

الأحمر ينهي أزمة سومانا. ….اللاعب يصل الثلاثاء وصرف النظر عن سليم

ضفر : انتظر الزعيم وهذا ما أخشاه. ….الفلاح كنور يسعد عطبرة ويحقق العبور

الأولمبي يواجه نظيره جنوب السودان وديا

المريخ يحسم أزمة سومانا اليوم