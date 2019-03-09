مصفاة الخرطوم توضح سبب الازمة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المشاريع الكبري التي تعول عليها الدولة كثيرا وتعتبرها احدي ركائز الأمن القومي في البلد ، من هذه المشاريع الهامة شركة مصفاة الخرطوم للنفط ، وهي باعتبارها مشروعا قوميا كبيرا لاتحتمل أن تتلاعب فيها اي جهة أو أن تكون ساحة يتم الصراع بها وحولها لذا كانت تحت إدارة الدولة ، ومن الواضح أن تشغيلها بافضل وجه ومعالجة اي عقبة تعترضها يصبح من الأولويات ولايوجد أمر يتقدم عليه فإن توقفها لاقدر الله أو حتي عملها دون طاقتها المحددة يشكل خللا كبيرا ويحدث ارتباكا في جميع المناحي ، ومع هذا الوضع الواضح للمصفاة وأهميتها ظل الناس في كل عام يواجهون مشاكل كثيرة مع اقتراب موعد الصيانة الدورية هذا فضلا عن المشاكل المستمرة طوال العام وان كانت بوتيرة أخف وآثار أقل .

هذا العام مرت بلادنا بأزمات مستمرة في الوقود تزامنت مع أزمات في النقد والخبز ، ومن الطبيعي أن تنعكس أزمة الوقود سلبا علي جميع القطاعات الأخري ، ومع كل وعود رسمية بالحل يتضح كذبها يستفيق الناس علي وقع مأساة يرون انعكاسها السالب عليهم ويتبين لهم مدي الكذب الحكومي ، وتترسخ عندهم قاعدة عدم الثقة في الحكومة ووعودها بالحل وطرحها المعالجة وتتسع دائرة تكذيب الناس لكل بيان رسمي .

في حديثها لصحيفة الانتباهة الصادرة يوم الخميس طرحت السيدة منيرة محمود عبد الله مديرة المصفاة مشكلة من نوع آخر تتهددهم وذلك برهنها العودة للإنتاج الطبيعي من الجازولين بتوفير الحكومة لـ”الكاش”، وفيما أقرّت بعدم توفر خام الجازولين للوصول للطاقة القصوى وتدني الإنتاج الطبيعي بالحقول، قالت إن الوضع الاقتصادي الآن لا يسمح بتوفير الحكومة”الكاش.

الي هنا انتهي ما أردنا نقله من كلام السيدة مديرة المصفاة ونجد أنفسنا مستغربين لكيفية عمل الحكومة إذ أن المصفاة ليست مشروعا استثماريا يتبع للقطاع الخاص حتي ينتظر سداد الحكومة له متطلباته ليستطيع الوفاء بالتزاماته وهو مشروع حيوي جدا ويتبع القطاع العام مما يعني أن الحكومة مضطرة لتوفير مستلزمات تشغيل المصفاة حتي تمضي الأمور في كل الاتجاهات بالشكل السليم البعيد عن كل خلل سيحدث ولاندري كيف تستقيم الأمور وتمضي بشكل طبيعي ومن يجب عليه إدارة الملف بشكل سليم يتملص حتي تأتي المصفاة وتشتكي مر الشكوي من عدم مقدرتها على العمل بشكل طبيعي وتوضح أن سبب الازمة المستفحلة هو أن الحكومة لاتوفر الكاش وهنا المأساة .