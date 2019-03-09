أسواق دبي والمخاطر المحدقة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ فترة والتقارير الاقتصادية العالمية تتحدث عن مخاطر محدقة تحيط بالاسواق في مدينة دبي كبرى المراكز التجارية في الشرق الأوسط والعالم ككل.

وفي هذا الباب ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الاقتصادية في تقرير لها الخميس أن السوق في دبي تسير نحو المجهول، وافادت الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي أنه في ظل الانخفاض بأحجام التداول في الأسهم المحلية في أعقاب انهيار أسعار النفط فقدت دبي والإمارات ككل كثيرا من دخلها إضافة إلى أن غياب الشفافية والبيانات الاقتصادية للإمارة يزيد من صعوبة معرفة الأداء الاقتصادي لها، ويجعلها عرضة للشائعات.

وقالت الوكالة في تقرير لها يوم الخميس: إن “الافتقار إلى قراءة دقيقة حول الاقتصاد الذي يبلغ حجمه نحو 106 مليارات دولار أدّى إلى ترك المستثمرين والشركات عالقين وسط حيرة كبيرة، خاصة أن العام الماضي شهد أسوأ أداء للأسهم.

وأوضحت الوكالة إن المركز المالي للشرق الأوسط في الإمارة لم يُفصح عن أداء الناتج المحلي الإجمالي منذ 2017.

وأكد مختصون عدم حصولهم على رؤية حقيقبة لما يحدث مع وجود فارق كبير بين البيانات والاقتصاد.

ويرى المختصون أنه ما لم يكن لدى الشركات والمستثمرين قناعات بأن الاقتصاد أو القطاع الذي يستثمرون فيه يتمتّع بنظرة شمولية أكثر إشراقاً فمن الصعب أن يتخذوا قرارات”.

مركز الإحصائيات التابع لإمارة دبي والمكتب الإعلامي رفض التعليق على ذلك مما اعطي انطباعا أن الجانب الرسمي (حكومة دبي) لايدري ماذا يفعل ولا كيف يتصرف .

وترى بلومبيرغ أن انهيار أسعار النفط أبقى خطط العروض العامة معلّقة في دبي، في وقت عانت من انخفاض أسرع في المخزون خلال العام الماضي قياساً بنظرائها في الدول النامية الأخرى، إضافة إلى انخفاض متوسط حجم الأسهم المتداولة في بورصة دبي منذ 2014.

وكالة بلومبيرغ أشارت إلى أنه بالرغم من نشر دبي بيانات إجمالي الناتج المحلي ربع السنوية، في منتصف 2018، فإن صفحة الحسابات القومية على الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء الخاص بها لا تعرض قراءات السنة كاملة الخاصة بـ2017، كما أن بعض الأرقام التي تقدّمها ومن ضمن ذلك الاستثمار الأجنبي لم تحدّث منذ عامين.

هذه التقارير الفنية الصادرة عن الجهات والمراكز المتخصصة توضح شيئا واحدا الا وهو أن أسواق دبي تعاني من مخاطر محدقة تحيط بها وان الكثيرين غير مطمئنين لما يجرى وأنهم يخافون من المجهول الذي ينتظر الإمارة.