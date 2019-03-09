خشم القربة إلى الواجهة من جديد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مرت أسابيع علي الجريمة الشنيعة التي ارتكبت بحق الاستاذ المظلوم احمد الخير عوض الكريم مابين مكتبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مدينتي خشم القربة وكسلا وماصاحب المسألة من صخب لم ينته بعد ولن ينتهي رغم الجهود المتطاولة من الجهات الرسمية للتغطية على القضية خوفا من التداعيات التي يمكن أن تترتب عليها في ظل خوف الكثيرين – بينهم بعض الكبار – أن يطالهم سيف المساءلة .

السلطات عولت على مرور الايام ليتكفل بالهاء الناس وشغلهم بقضايا اخري لينسوا هذه أو على الاقل تحجيم مدى انتشارها واتساع دائرة تغطيتها وتتحول تدريجيا من قضية رأي عام الى الاهتمام المحلي في الولاية ثم السعي الى انزالها الى مستوي المدينة ويستمر تضييق الدائرة حتي لاتكاد تتعدي عائلته المحدودة ، لكن العائلة عرفت مايراد بها ولم تقبل أن ترضخ لتهديد أو مساومة فجاء قرار العائلة الصادم للحكومة بطلب إعادة تشريح جثة المعلم ابنهم ،

وطالبت هيئة الاتهام عن أسرة المعلم أحمد الخير النائب الأعلى بولاية كسلا بنبش قبر الشهيد وإعادة تشريحه مجدداً.

ودونت أسرته بلاغاً ضد جهاز الأمن في كسلا متهمةً بعض أفراده بقتل أبنهم تحت وطأة التعذيب، وفوض شقيق الراحل (سعد) مجموعة من المحامين لتمثيل الاتهام عن الأسرة.

انها عودة قوية لواجهة الأحداث من مدينة خشم القربة ، وحتما ستظهر العديد من المسائل التي كانت خافية على الناس وليستعد كثيرون ممن يمكن أن يلحقهم راس الصوت.