الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الأطراف في جنوب السودان

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في جنوب السودان، أن الفترة المقبلة تمثّل مرحلة حاسمة لجنوب السودان على الصعيدين السياسي والأمني، وأيضا على صعيد الأمن الغذائي، وهي أمور تترابط وتتداخل وتعتمد على بعضها البعض.

وتطرق ديفيد إلى اتفاقية السلام، التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي برعاية سودانية ودعم من الاتحاد الإفريقي ممثلا في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، مشددا على ضرورة حل القضايا الأساسية التي لا تزال عالقة، مثل مسألة الحدود والولايات وتشكيل قوة مسلحة موحدة يتم نشرها في جوبا وكل المدن الرئيسية.

وأكد شيرر لأعضاء المجلس أن التحدي الكبير الآن هو الحفاظ على عملية السلام في جنوب السودان، داعياً جميع الأطراف والجهات المعنية في جنوب السودان، بما في ذلك الشركاء الإقليميون، إلى دعم الأطراف هناك وضمان توفير الموارد الكافية لهم.