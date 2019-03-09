الهلال يمدد تعاقده مع مؤمن وموفق

التاريخ: 09-مارس-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة أعلن مجلس الهلال، تمديد عقد نجميه موفق صديق ومؤمن عصام لثلاث سنوات قادمة، مع تصعيد موفق للفريق الأول فيما يوقع مؤمن على العقد الجديد بعد عودة البعثة من غانا حيث يتواجد رفقة الفريق تأهباً لمواجهة الاشانتي كوتوكو الغاني غداً الأحد في الجولة الخامسة لمجموعات الكونفدرالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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