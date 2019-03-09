تركي آل شيخ يوجه رسال لـ"ميدو" بعد تعادل الوحدة مع الهلال

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، رسالة خاصة الى المدير الفني لنادي الوحدة أحمد حسام ميدو، ولاعبي الفريق وذلك بعد التعادل مع فريق الهلال.

وتعادل فريق الوحدة مع فريق الهلال بهدف لكل منهما بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في إطار الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري السعودي.

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وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "رغم نقص 7 لاعبين أساسيين لكن رجال في الملعب.. الوحدة".

وارتفع رصيد فريق الوحدة إلى 36 نقطة محتلا المركز السادس، بينما يتربع فريق الهلال على صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.