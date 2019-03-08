قطر تخترق الحقوق السيادية للدول العربية من خلال دعمها للإرهاب

دعا نشطاء مصريين، المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات قطر للسيادة الليبية السودانية، ودعمها للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها جماعة الإخوان.

وأكدوا إن ما تفعله قطر يخرق إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006، نصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة.

وذلك يرجع لما تلعبه قطر في تهديد دول المنطقة بالكامل من خلال تمويلها للإرهاب، والمنظمات الصهيونية بهدف إسقاط انظامتها.

وتعمل أيضا عل تفتيت المنطقة سواءً بتقديم رشاوى أو دعم منظمات، بالإضافة إلي مساعدة حلفائها والمتمثلين في تركيا وإيران.

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قطر دعمت الإخوان المسلمين وجماعات أخري متطرفة بـ"سوريا وليبيا والسودان".

كما تلعب قناة الجزيرة دورًا هامًا في سقوط دول الجوار عن طريق نشر أخبار كاذبة لزعزعة أمن واستقرار البلاد العربية، وتتغاضي قطر عن ذلك.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات علي الرئيس التركي اردوغان في وقت لاحق عقوبات مشددة بسبب دعم قطر بـ15 مليار دولار.