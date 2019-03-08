لجنة حماية الصحفيين تطالب بالإفراج عن صحفي سوداني معتقل

طالبت لجنة حماية الصحفيين الدوليين؛ مقرها نيويورك؛ السلطات السودانية؛ بالافراج فوراً عن الصحفي عثمان ميرغني؛ والكشف عن مكانه والتهم الموجهة اليه.

وأعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ ميرغني رئيس تحرير صحيفة (التيار) السودانية من مكتبه بالخرطوم؛ عقب خطاب الرئيس السوداني؛ في الثاني والعشرون من فبراير الماضي.

ويرجح ان يكون سبب الاعتقال تعليق ميرغني في القنوات الفضائية على القرارات التي اصدرها الرئيس البشير.

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وناشدت اسرة الصحفي قبل اسبوع السلطات الامنية السماح لها بزيارته والكشف عن مكان اعتقاله.

وقالت اللجنة ان دائرة الاعلام بجهاز الامن السوداني لم ترد علي طلبها بمعرفة مصير الصحفي المعتقل.

واضافت "لا توجد تهم رسمية ضد عثمان ميرغني ، ولكن يمكننا أن نخمن كيف انه يتعارض مع السلطات: من خلال ممارسة الصحافة المستقلة وتسليط الضوء على اليأس والخبث التي جاءت لتصوير حملة الرئيس عمر البشير على المعارضة".

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور"يجب على السلطات السودانية أن تحرر ميرغني فوراً وأن تكف عن محاولة حل مشاكلها الخطيرة من خلال شن الحرب على الصحافة".