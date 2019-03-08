البشير يوجه بمراجعة عقود الشركة الفيليبينية بـ"ميناء بورتسودان"

وجه الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ الجهات المختصة بمراجعة عقد الشركة الفيليبينية التي وقعت اتفاقية مع الحكومة لتشغيل ميناء بورتسودان الجنوبي لمدة 20 عاما. وأضاف لدى مخاطبته الإدارات السياسية والأهلية بشرق السودان اليوم الجمعة بالخرطوم؛ أن النظر في هذه الاتفاقية حتى منصفة لكل أهل السودان. واثأر العقد أزمة حادة بين عمال الميناء الجنوبي للحاويات والسلطات السودانية.

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