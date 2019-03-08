تحاول قناة الجزيرة إشعال الفتنة بين النظام السوداني وباقي الدول العربية بنشر أخبار كاذبة، ادعت فيه لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش برئيس الموساد الإسرائيلي، في محاولة لتشويهه وإشعال الفتنة بين الدول العربية والسودان.
وسارع جهاز المخابرات فور نشر الجزيرة للخبر الكاذب بإصدار بيان أكد عبره أن الخبر عار من الصحة ويفتقد للمهنية والموضوعية، ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة تواصل تضليلها لتوريط صلاح قوش.."فيديوجراف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.