الجزيرة تواصل تضليلها لتوريط صلاح قوش.."فيديوجراف"

تحاول قناة الجزيرة إشعال الفتنة بين النظام السوداني وباقي الدول العربية بنشر أخبار كاذبة، ادعت فيه لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش برئيس الموساد الإسرائيلي، في محاولة لتشويهه وإشعال الفتنة بين الدول العربية والسودان.

وسارع جهاز المخابرات فور نشر الجزيرة للخبر الكاذب بإصدار بيان أكد عبره أن الخبر عار من الصحة ويفتقد للمهنية والموضوعية، ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة.