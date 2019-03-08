تحاول قناة الجزيرة القطرية، إشعال الفتنة بين رئيس المخابرات السوداني صلاح قوش والرئيس عمر البشير، بنشرها لأخبار كاذبة.
ونقلت "الجزيرة" خبر خلال الفترة الأخيرة بأن قوش جلس مع رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين في مؤتمر ميونخ بألمانيا، لمناقشة خطة عزل البشير عن الحكم.
وفي نفس التوقيت أصدر جهاز الأمن السوداني بيانًا ينفي فيه ما نقالته القناة القطرية، مؤكدًا أن الخبر عار من الصحة ويفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة.
وأضافت أن خبر الجزيرة يأتي في إطار حملة الشائعات والأكاذيب التي تتعرض لها البلاد، ويأتي ذلك في إطار حملة يتعرض لها قوش شخصياً، حيث سبق لجهة ما أن تجرأت وزعمت أنه استقال من منصبه.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولات قناة "الجزيرة" لإشعال الفتنة بين "قوش" و"البشير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.