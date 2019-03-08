محاولات قناة "الجزيرة" لإشعال الفتنة بين "قوش" و"البشير"

تحاول قناة الجزيرة القطرية، إشعال الفتنة بين رئيس المخابرات السوداني صلاح قوش والرئيس عمر البشير، بنشرها لأخبار كاذبة.

ونقلت "الجزيرة" خبر خلال الفترة الأخيرة بأن قوش جلس مع رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين في مؤتمر ميونخ بألمانيا، لمناقشة خطة عزل البشير عن الحكم.

وفي نفس التوقيت أصدر جهاز الأمن السوداني بيانًا ينفي فيه ما نقالته القناة القطرية، مؤكدًا أن الخبر عار من الصحة ويفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة.

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وأضافت أن خبر الجزيرة يأتي في إطار حملة الشائعات والأكاذيب التي تتعرض لها البلاد، ويأتي ذلك في إطار حملة يتعرض لها قوش شخصياً، حيث سبق لجهة ما أن تجرأت وزعمت أنه استقال من منصبه.