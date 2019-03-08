عاجل.. البشير يوجه بإطلاق سراح النساء المعتقلات

آمر الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي. واصدر البشير خلال مخاطبته بالإدارات الأهلية لشرق السودان اليوم الجمعة بالخرطوم ؛ توجيها إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات؛ بإنفاذ القرار على وجه السرعة. واعتقلت السلطات الأمنية أعداد كبيرة من النساء خلال التظاهرات التي يشهدها السودان.

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