(48) ساعه تفصل عن انتقال (مجيد سومانا) للهلال

الخليج 365 : طالب إدارة نادي الجيش النيجري يمنحها 48 ساعه فقط من أجل الرد على طلب نادي الهلال بخصوص انتقال لاعب المريخ والمريخ السابق مجيد سومانا وقال مصادر ل (سودانا فوق ) أن ادارة الجيش رفضت عرض المريخ الخاص بدفع قيمة صفقة انتقال اللاعب علي ثلاث أقساط وقالت إن إدارة المريخ عملت على إنقاص قيمة القسط الأول الشئ الذي ربما يقود اللاعب للهلال.

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