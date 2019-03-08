شاب يشنق شقيقته الجامعية لهذا السبب بامدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الشرطة بأم درمان النقاب عن غموض اكتنف وفاة طالبة جامعية، كانت أسرتها قد أبلغت عن وفاتها في ظروف غامضة، وأوقفت شقيقها الأصغر في اتهام بشنقها على شباك غرفتهم أثناء مشاجرة بينهما.

وتعود التفاصيل إلى إبلاغ الأسرة عن وفاة الفتاة البالغة من العمر (19) عاماً، فأمرت النيابة بإحالتها للطبيب الشرعي الذي كشف في تقريره الطبي أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية بسبب عوز الأوكسجين مما أدى لتوقف القلب، وأشار لعلامات تدل على وفاتها “مخنوقة”، مما دعا النيابة لتعديل الاتهام إلى القتل العمد وإخضاع الأسرة لتحقيقات مكثفة اعترفت فيها بوقوع مشاجرة بين القتيلة وشقيقها الأصغر حيث قامت بخنقه مما أغضبه فاستخدم ملاية في خنقها وتعليقها على الشباك، وبحسب صحيفة الصيحة أصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه ووضعه متهماً في بلاغ بالقتل.