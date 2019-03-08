صحيفة الأشانتي دعو الجماهير الغانية لإيقاف قطار الهلال

التاريخ: 08-مارس-2019
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منحت صحيفة (كوتوكو اكسبريس) الخاصة بنادي الأشانتي الغاني مباراة الأحد بين الاشانتي والهلال، اهتماماً كبيراً وقالت في خطها الرئيسي (اختبار كبير في يوم الأحد) في إشارة إلى أن حظوظ كوتوكو في التأهل لربع نهائي الكونفدرالية يتوقف على نتيجة مباراته أمام الهلال التي تلعب على ملعب بابا يارا بكوماسي في الجولة الخامسة للمسابقة، وعملت الصحيفة على شحذ همم الجماهير ودعتهم إلى مساندة الفريق، حتى يتكمن من إيقاف قطار الهلال المنطلق وإذاحته من صدارة المجموعة الثالثة التي يجلس عليها بسبع نقاط وللإشانتي 6 نقاط، كما افردت كل مساحاتها للمباراة وحظوظ فرق المجموعة والغيابات والكروت الرابحة والأسماء المرشحة لصناعة الفارق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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