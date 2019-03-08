د. مصطفى يتأسّف لـ (عدم توازن) خطاب المندوب السَّامي لحُقُوق الإنسان

أبدى مندوب السُّودان الدائم بجنيف د. مصطفى عثمان إسماعيل، أسفه لـ (عدم التّوازن) الذي اتّسم به خطاب المندوب السَّامي لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السودان، وقال إنه كان يأمل في أن يأتي الخطاب مُتوازناً ويذكر دور السودان للسَّلام في المنطقة، فَضْلاً عن تعاونه لتقوية حالة حقوق الإنسان.

وحسب صحيفة الصيحة فقد أوضح إسماعيل في كلمته أمام الجلسة رفيعة المُستوى حول التنمية المُستدامة وعلاقتها بحُقُوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان أمس، أنّ حالة الطوارئ فرضتها ضرورة وَضع حدٍّ للحالة الاقتصاديّة ولن تتأثّر به الحُريات الواردة في وثيقة حُقُوق الإنسان، وتابع بأنّ الطوارئ ستُزال بزوال أسبابها، وقال إنّ التّظاهرات نتجت بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمثل الحصار الاقتصادي الأمريكي منذ عشرين عاماً أبرز مُسبِّباتها، وجدّد تأكيد تعاون السُّودان مع الآليات الدوليّة، والتزاماته القانونية المُصادق عليها كَافّة، وقال إسماعيل إنّ الأمم المتحدة تقوم بدورٍ حَيوي ومُهمٍ في حفظ السَّلام وفض النزاعات، لا سيما وأنّ السُّودان يُعد إحدى الدول التي تسهم المُنظّمة بدورٍ كَبيرٍ لإحلال السَّلام فيه، ورحّب بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة ومُشاركتها أعمال الدورة (40) لمجلس حُقُوق الإنسان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .