اليويفا يحسم جدل الحالات التحكيمية بدوري الأبطال

التاريخ: 08-مارس-2019
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الأسباب التي جعلت الحكم لا يلغي الهدف الثالث الذي سجله فريق أياكس أمستردام في مرمى ريال مدريد مساء الثلاثاء الماضي بدوري الأبطال، كما أوضح سر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم بعد لجوئه لتقنية الفيديو المساعد (فار) وأحرز منها مانشستر يونايتد هدفه الثالث في مرمى باريس سان جيرمان.
وفسر اليويفا الحالة الأولى بقوله “لم يكن هناك أي دليل قاطع على أن الكرة كانت خرجت من الملعب بعد استعراضها من جميع زوايا الفيديو والصور التي تم تحليلها بعناية من قبل حكام فار”.
وقال أيضا “كان تمركز الحكم المساعد مثاليا، ورأى أن الكرة لم تعبر خط التماس بأكملها، لذلك لم يكن هناك حاجة إلى مراجعة ميدانية لفار، وكان قرار الحكم بعدم التدخل واحتساب الهدف صحيحا”.
وعلى الجانب الآخر،وبحسب موقع النيلين فسر اليويفا قرار الحكم احتساب ضربة الجزاء القاتلة -التي فاز بها مانشستر يونايتد على سان جيرمان بملعبه بعد استشارة الفار- بأن الحكم راجع الكرة بأكثر من زاوية للتأكد من وجود التعمد من عدمه في لمسة اليد الواضحة على مدافع الفريق الفرنسي، وبنى قراره على اعتبارين هما أن حركة يد المدافع المرفوعة بعيدا عن جسمه كانت غير طبيعية، كما أن التصويبة كانت من مسافة بعيدة تسمح للمدافع بضم يده.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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