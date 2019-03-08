البشير: تكوين حكومة كفاءات دُون النظر لانتماءاتهم السِّياسيَّة

أَكّدَ الرئيس عمر البشير، وُجُود أخطاءٍ صَاحبت إدارة الموارد خلال 2001 – 2011م التي شهدت وفرةً كبيرةً في الاقتصاد، وأوضح أنّ من أداروا الاقتصاد وقتها فشلوا في استغلال عائدات النفط لإنعاش الموارد الاقتصادية الأخرى، وقال إنّ الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات بغَض النَّظر عن انتماءاتهم السِّياسيَّة سواء كانوا من المُعارضة أو الأحزاب الحكومية.

وقال عضو اللجنة العليا لمُعالجة الأزمة المُكوّنة من رؤساء أحزاب الحوار مبارك دربين في تصريحات حسب صحيفة الصيحة ، إنّ اللجنة التقت رئيس الجمهورية ببيت الضيافة وناقشت عدداً من القضايا، أهمها إعادة هيكلة الآليات المُمسكة بملفات السَّلام والتفاوض، وأضاف: “الاجتماع ناقش أمر مكتب سلام دارفور، وأكّد المُتحدِّثون أنّ المكتب انحرف عن مساره وانشغل بقضايا أُخرى وكان سبباً في عودة القيادات الميدانية للحرب ويجب إعادة هيكلته”، وأوضح دربين أنّ البشير أكد لهم أنّ تكوين لجنة إعداد الدستور الدائم اكتمل، وتبقى لها فقط البحث عن شَخصيّةٍ قَوميّةٍ مُحايدةٍ ومقبولةٍ لترأس اللجنة، وأضاف أنّ البشير أكد ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الحكومية والقوانين الخاصّة بالخدمة المدنيّة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .