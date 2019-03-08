قرارات بترقية عدد من الضباط وإحالة عدد محدود إلى التقاعد

التاريخ: 08-مارس-2019 فى : أخبار 462 مشاهدة أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عددا من القرارت الجمهورية تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد محدود من الضباط إلى التقاعد. Advertisements أعلن ذلك لواء دكتور أحمـد خليفة أحمـد الشامي الناطق الرسمي للقوات المسلحة في تعميم صحفيب حسب سونا . وتأتي هذه القرارات الراتبة وفق قانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط القوات المسلحة لسنة 1993م تعديل 2007م. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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