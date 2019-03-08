نجح فلسطينيان في اختراق الجدار الإسرائيلي من جانب قطاع غزة، وتسللا إلى الداخل الإسرائيلي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، الجمعة، أن فلسطينيان اخترقا الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وتسللا إلى الداخل الإسرائيلي، واعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت القناة العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المشتبه بهما بعد محاصرة وتطويق المنطقة الإسرائيلية التي وصلا إليها حيث لم يكونا مسلحين، حيث ألقي القبض عليهما بالقرب من كيبوتس "إيرز" شمال قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر اسرائيل تعتقل فلسطينيان اثر اختراقهم للجدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.