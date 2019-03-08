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اسرائيل تعتقل فلسطينيان اثر اختراقهم للجدار

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نجح فلسطينيان في اختراق الجدار الإسرائيلي من جانب قطاع غزة، وتسللا إلى الداخل الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، الجمعة، أن فلسطينيان اخترقا الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وتسللا إلى الداخل الإسرائيلي، واعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت القناة العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المشتبه بهما بعد محاصرة وتطويق المنطقة الإسرائيلية التي وصلا إليها حيث لم يكونا مسلحين، حيث ألقي القبض عليهما بالقرب من كيبوتس "إيرز" شمال قطاع غزة.

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