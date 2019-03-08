ولي عهد البحرين يتلقى رداً على رسالته إلى الملك السعودي

تلقى ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، ردا من الملك سلمان بن عبد العزيز على رسالة كان أرسلها له مؤخرا.
وشكر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد البحريني على برقية تعزيته ومواساته في وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز.
وتمنى الملك سلمان لولي العهد البحريني "موفور الصحة والسعادة"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
وتلقى ولي العهد البحريني أيضا برقية من محمد بن سلمان يشكره فيها على برقية تعزيتيه.
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